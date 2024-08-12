تربية نوعية بكفر الشيخ تفتح معامل الحاسب الآلى لاستقبال طلبة المرحلة الأولى

كفر الشيخ- محمد سليمان

بدأت جامعة كفر الشيخ، استقبال طلبة المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل رغباتهم، من خلال معامل الحاسب الآلى الموجودة بكلية التربية النوعية، تزامنا مع انطلاق أول أيام تسجيل الرغبات، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور نجلاء الإشرف عميد كلية التربية النوعية.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معامل الحاسب الآلى بكلية التربية النوعية بالجامعة تشهد إقبالا ملحوظا من طلاب وطالبات الثانوية العامة، وذلك لتسجيل الرغبات بأول أيام المرحلة الأولى للتنسيق، حيث خصصت الكلية معامل الحاسب الآلي لاستقبال الطلبة تحت إشراف مجموعة من المتخصصين وأصحاب الخبرات لمساعدة الطلبة خلال أعمال تسجيل الرغبات، فضلا عن تخصيص أماكن استراحات أولياء الأمور، وتوزيع قائمة ببرامج الساعات المعتمدة والبرامج المميزة على الطلبة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى وجود فريق عمل بمعامل الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية بالجامعة متخصص وذو خبرة واسعة في أعمال التنسيق وقادر على توجيه النصح والإرشاد للطلبة من حاملي الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية، كما تم الاستعانة بفرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة للطلاب وأسرهم.

جدير بالذكر ان أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات تنطلق اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم 16 أغسطس، إذ سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، ووفقا لما قرره مكتب التنسيق، بحيث يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وأكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على موقع التنسيق الإلكترونى يبلغ 75 رغبة، وأن نظام موقع التنسيق لن يقبل حفظ بيانات الطالب قبل الانتهاء من تسجيل 75 رغبة.



كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ تفتح معامل الحاسب الآلى لاستقبال طلبة المرحلة الأولى



متابعة تسجيل ربات الطلاب والطالبات