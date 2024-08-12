جامعة قناة السويس تحصل على تجديد شهادة الأيزو ISO/9001/2015

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن سعادته بتجديد حصول إدارة الجامعة على شهادة الأيزو ISO/9001/2015، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية بالجامعة.

وقال "مندور" أن تجديد شهادة الأيزو هو نتاج جهود مشتركة من جميع العاملين بالجامعة، ويعكس التزامنا بالتطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء في جميع القطاعات، مشيراً إلى تقديره التام بما حققناه، مطالباً بمواصلة العمل بجد لتحقيق المزيد من الإنجازات، خاصةً مع استعداداتنا للتقدم للحصول على المواصفة الأعلى ISO/21001/2018، التي ترتبط بتحسين وتطوير العملية التعليمية، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها.

جاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور على حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو ISO/9001/2015 من الشركة المانحة للجودة (AJA)، بعد زيارة فريق المراجعة الخارجية لقطاعات الجامعة.

شهد الجلسة الختامية لإعلان حصول الجامعة على شهادة الأيزو نواب رئيس الجامعة:الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و شريف فاروق، أمين عام الجامعة، و الدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة.

والمهندس عادل البير، أمين الجامعة المساعد، ومديرو عموم الإدارات المختلفة، وأعضاء مركز ضمان جودة الهيكل الإداري بالجامعة، والمراجعين الداخليين.

ومن الشركة المانحة حضر: المهندس محمد عثمان، مدير شركة AJA Egypt، والمهندس عمرو عثمان، والدكتورة منال درويش، والدكتورة علياء كامل، مع تواجد الشركة العربية للاستشارات الهندسية ممثلة في الاستشاري الدكتور محمد أمين.

وفي كلمته، شكر الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشركة المانحة وفريق العمل بمركز ضمان الجودة، وفريق المراجعة الداخلية، مشيدًا بالجهود التي بذلها الجميع لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً على أهمية هذه الشهادة في تعزيز جودة الأداء الإداري بالجامعة.

فيما دعا شريف فاروق أمين عام الجامعة جميع العاملين والطلاب إلى الإستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن النجاح يعتمد على التعاون والتنسيق بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف الجامعة.

وقال الدكتور حمدي كمال، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمشرف على مشروع تطبيق الجودة طبقًا لمواصفة الأيزو ISO/9001/2015، إن شركة AJA Egypt قامت بتجديد شهادة الأيزو للجامعة في القطاع الإداري، وذلك بعد مراجعة الشركة لإدارات شؤون التعليم والطلاب، المكتبة المركزية، مركز ضمان الجودة، إدارة رعاية الشباب، المشتريات، شؤون العاملين، الإدارة الهندسية، والإدارة العامة لمركز المعلومات.

وأشار المهندس محمد عثمان، مدير شركة AJA Egypt، إلى ما حققته جامعة قناة السويس من نجاحات بعد إثبات القدرة على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو والمواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، موجهاً الشكر للجميع على مشاركتهم الفعالة في الحصول على تجديد شهادة الأيزو، من فريق العمل بمركز ضمان الجودة تحت قيادة الدكتور حمدي كمال، مدير المركز، وفريق المراجعين والمصاحبين لفريق الشركة المانحة: ياسر رجب مدير عام الإدارة العامة لدعم اتخاذ القرار، وأشرف محمد أحمد، ورانيا أحمد، خلود مظهر، وعبير عبدالله، ونيفين نور الدين، وحليمة أحمد.

