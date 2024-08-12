بدء فعاليات المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

في أول أيام المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، استقبل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس 91 طالبًا وطالبة، بواقع 54 طالبة و37 طالبًا من الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات بالمرحلة الأولى.

وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لتسهيل عملية التنسيق.

وقد تم توزيع الطلاب الذين حضروا في أول ايام المرحلة الأولى على الشُعب الدراسية كالتالي: 9 طلاب من الشعبة العلمية (علوم)، و28 طالبًا من الشعبة العلمية (رياضة)، و54 طالبًا من الشعبة الأدبية.

ويتم العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة.

ومن جانبه قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد سير العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي سواء التنسيق اليدوي ومقره في مبنى الأنشطة الطلابية وتحديدا مسرح رعاية الشباب، أو التنسيق الالكتروني ومقره داخل مركز تطوير التعليم، وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم أن العمل يسير بانتظام ، و دون تلقي أي شكاوى موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وذويهم.

وقال الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، إن المكتب يتيح للطلاب استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسجيل رغباتهم، مما يسهل العملية ويسرع من إجراءات القبول.

وأشار إلى أن المركز يعمل بكامل طاقته لتقديم الدعم الفني للطلاب ومساعدتهم في كل ما يحتاجونه.

بينما أشارت الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق، إلى أهمية التواصل مع الطلاب وتقديم المشورة لهم خلال هذه الفترة الحاسمة، مؤكدةً على دور المكتب في توفير المعلومات اللازمة لضمان اختيار الطلاب للتخصصات المناسبة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور تامر حسنين، مسؤول التنسيق الإلكتروني، إن النظام الإلكتروني مصمم لتقليل الأخطاء وسرعة إنجاز الطلبات، مشددًا على أهمية دقة المعلومات المدخلة من قبل الطلاب.

من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد عبد الهادي، مسؤول التنسيق اليدوي، على توفير كافة المستندات المطلوبة للطلاب، مؤكدًا أن المكتب يعمل بتنسيق تام مع كافة الجهات المعنية لتيسير عملية التقديم والقبول.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس يستقبل الطلاب على مدار أيام المرحلة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، حيث يتم تجهيز كافة المرافق لتوفير بيئة ملائمة لهم أثناء التسجيل.

