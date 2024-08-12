تنسيق المرحلة الأولى 2024.. خطوات تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

محمد صبحى

انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بإتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لـ تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

وفيما يلى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكترونيwww.tansik.digital.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:-

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

وقرر مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وكشف مكتب التنسيق للقبول بالجامعات عن الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب تنسيق المرحلة الأولى للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.