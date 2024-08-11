اليوم السابع
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تنسيق الكليات 2024.. شروط الالتحاق بالبرنامج الدولى بطب أسنان القاهرة

الأحد، 11 أغسطس 2024 12:28 م
تنسيق الكليات 2024.. شروط الالتحاق بالبرنامج الدولى بطب أسنان القاهرة معامل التنسيق - أرشيفية
محمد صبحى

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مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وإتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب لتسجيل الرغبات الذى من المقرر أن يبدأ غدا الأثنين، ينشر "اليوم السابع" تفاصيل وشروط الالتحاق بالبرنامج الدولى لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.

البرنامج المتكامل الدولى لطب الأسنان بنظام الساعات المعتمدة

تبلغ عدد ساعات الدراسة فى البرنامج 300 ساعة ويشترط للالتحاق الحصول على مجموع كلية طب أسنان وأن يكون الطالب من شعبة علمي علوم، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يشترط أن يكون الطالب مرشحا من قبل مكتب التنسيق إلى كلية طب الاسنان أو يكون الطالب حاصلا على مجموع يؤهله لأى كلية طب اسنان على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية، وبالنسبة للوافدين يشترط حصول الطلاب علي افادة قبول من الإدارة العامة للوافداين، كما يجب علي الطلاب الحصول علي درجة 5.5 في امتحان اللغة الإنجليزية IELTS من المعهد البريطاني او الجامعة الامريكية من داخل جمهورية مصر العربية.

فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل:

يهدف برنامج الدراسة بكلية طب الاسنان جامعة القاهرة الي تخريج أطباء اسنان متميزين قادرين علي المنافسة في سوق العمل الدولي وتحقيق المعايير الدولية الحديثة،  التي تساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة، كما يحتوي البرنامج علي مقرارات اختيارية تتيح للطالب دراسة مبادي العلوم المختلفة مثل العلوم الإدارية والأدبية والعلوم المكملة لما درسة لتتيح فرصة تخريج طالب متبلور الفكر من عدة نواحي وليس احادي التفكير.

 







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