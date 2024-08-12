اليوم السابع
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تنسيق المرحلة الأولى.. معامل التنسيق تغلق أبوابها واستمرار التسجيل بالحاسب الآلى

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:11 م
تنسيق المرحلة الأولى.. معامل التنسيق تغلق أبوابها واستمرار التسجيل بالحاسب الآلى موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

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أغلقت معامل تنسيق الجامعات أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وذلك بعد انتهاء المواعيد الرسمية لاسقبال الطلاب والتى تبدأ فى التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، فيما يواصل موقع التنسيق الإلكترونى إتاحة تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى من خلال الحاسب الآلي الشخصي والذى يكون متاحا على مدار الـ 24 ساعة.

انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بإتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لـ تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أكد  أن طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغباتهم إلكترونيًا وفق الحد الأدنى المعلن سلفًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب المستوفين للحد الأدني للمرحلة الأولى بعد زيادة درجاتهم - وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم - تسجيل رغباتهم حاليًا.

وفيما يلى الحد الأدنى المعلن لـ تنسيق المرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48%، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% والحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%







موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الالكتروني 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة

tansik digital gov eg

نتيجة الثانوية العامة موقع الوزارة

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

تسجيل الرغبات

رغبات الثانوية العامة 2024

رابط تنسيق الثانوية العامة 2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنسيق المرحلة الثانية 2024

موقع تنسيق الثانوية العامة

موقع تنسيق

وزارة التعليم العالي

كليه تربيه رياضيه تقبل من كام 2024

لينك تنسيق الثانوية العامة 2024




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