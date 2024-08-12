اليوم السابع
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تنسيق الجامعات الخاصة.. كليات تقبل من 53% إعلام وتمريض وحقوق

الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:02 م
تنسيق الجامعات الخاصة.. كليات تقبل من 53% إعلام وتمريض وحقوق جانب من الاجتماع
كتب محمد صبحى

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ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د. عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية واللغات والترجمة والإعلام والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والآثار والحقوق والقانون والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية  53 % للقبول بكل الجامعات عدا جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وجامعة مصر الدولية 55 %.







تنسيق الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الاهلية

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

تنسيق الجامعات الاهلية 2024

طب الجامعات الخاصة

طب الجامعات الاهلية

التقدم للجامعات الخاصة

التقدم للجامعات الاهلية

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة

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موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

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