الجامعة البريطانية فى مصر تعلن عن توفير منح دراسية لطلاب الشهادات الثانوية

محمد صبحى

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، عن المنح الدراسية الكاملة والجزئية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بكلياتها المختلفة للعام الأكاديمي 2024/2025 وذلك طبقًا للمجموع الحاصل عليه الطالب والكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

ووفرت الجامعة البريطانية، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عددًا من المنح التي يمكن أن يحصل عليها الطالب، كحصول أوائل شهادة الثانوية العامة على منح دراسية مجانية بالكامل، فضلُا عن حصولهم على دعم مادي ورعاية أكاديمية ومميزات أخري طوال فترة دراستهم بالجامعة.

كما توفر الجامعة العديد من المنح الجزئية الأكاديمية وغيرها والتي تصل إلى إجمالي 55% من الرسوم الدراسية، فضلُا عن توافر حوافز خاصة بالتفوق الرياضي للمراتب الثلاثة الأولي على مستوى الجمهورية والمستويين العربي والدولي والتي تشمل خصمًا على الرسوم الدراسية يصل إلى 80%.

ويمكن لطلاب الشهادات الدولية الحصول على خصم إضافي 5% من الرسوم الدراسية، فضلًا عن حصول طلاب المدارس ذات الشراكة على خصم 10% لجميع الكليات عدا كليات الأسنان والصيدلة، وكذلك حصول أشقاء الطلاب المقيدين بالجامعة أو أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية على خصم 10%، بالإضافة إلى حصول الطلاب على خصم 50% في حالة وفاة الأب أثناء سنوات الدراسة بالجامعة، بالإضافة إلى المنح الخاصة بكل كلية.

وأوضحت الجامعة أن على الراغبين في التقديم ومعرفة معايير القبول بالجامعة، زيارة الموقع الرسمي للجامعة ، أو زيارة مقر الجامعة بمدينة الشروق.

وتطبق الجامعة البريطانية، نظام التعليم البريطاني، كما تمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والجامعات الأجنبية ذات الشراكة وهم (London South Bank University & Queen Margaret University & Manchester Metropolitan University) ، كما توفر الجامعة البريطانية لطلابها فرصة لدراسة فصل دراسي بالخارج بجامعة London South Bank، الشريك البريطاني للجامعة.

وتضم الجامعة 11 كلية وهي كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات، وتضم الجامعة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المصريين والبيريطانين والدوليين الحاصلين على اعلى الدرجات العلمية ويتمتعون بأعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، والمؤهلين تأهيلًا عالميًا مواكبين بذلك نظام التعليم البريطاني الذي تتبعه الجامعة.