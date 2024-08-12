تعرف على أهم التوصيات الزراعية التى يجب اتباعها الأسبوع الحالى

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يوجد انكسار ملحوظ للحرارة الشديدة السائدة خلال هذه الأيام بسبب تدهور " مؤقت" للمرتفع الجوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية الأقل حرارة وهى فرصة جيدة للراحة من الصهد و ارتفاع الحرارة .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاحتياطات والتوصيات الزراعية :

1- تكثيف عمليات تحجيم الفاكهة ( مانجو - زيتون - برتقال - ليمون - تين - تمور - جوافة صيفي ) بمركبات البوتاسيوم والسيتوكينينات منخفضة التركيز.

2- رش المبيدات خاصة للآفات التى يناسبها التذبذب فى الحرارة ( دودة الحشد - الحشرات القشرية والبق الدقيقي - دودة براعم الزيتون - ديدان الاوراق والثمار على كل المحاصيل - ذبابة الفاكهة ( هام جداً) - العنكبوت الاحمر ) وكذلك أمراض الإنثراكنوز والتبقعات وخلافه و اهم المركبات للثاقبة الماصة والحشرات القشرية والبق الدقيقي هي اسيتامبريد - اميدراكلوبريد - ثيمو ثكسام - بيربروكسيفين .

3- عدم الاستعجال تحت أي بند ومهما كان السبب في زراعة محاصيل العروة الصيفية المتأخرة والنيلية (البطاطس – البنجر العروة الأولى – الفاصوليا البيضا – الفراولة – الخرشوف – الثوم ومشاتل البصل في الصعيد).

4- الحرص عند إجراء شتل محاصيل الخضر والفاكهة من عدم وجود موجة شديدة الحرارة في الأيام الأولى من الشتل مع مراعاة إضافة المركبات التي تساعد على زيادة الامتصاص (الفولفيك والفسفور والماغنسيوم ) ومركبات دعم التجذير ( السيتوكينينات ) .