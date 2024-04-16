الجزائر تستضيف معرض التجارة البينية الأفريقية فى سبتمبر

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تستضيف الجزائر معرض التجارة البينية الأفريقية المقرر عقده في سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.



وأشرف رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، على مراسم توقيع اتفاقية احتضان الجزائر لهذا المعرض رفقة رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الفريقية و رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الأسبق اوليسيغون اوباسانجو على مراسم توقيع اتفاقية استضافة الدورة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2025).



وبحسب بيان الحكومة الجزائرية، تؤكد الجزائر مجددًا من خلال استضافتها لهذا الحدث الأفريقي الهام مجددا التزامها من أجل تنمية الشراكة الاقتصادية والتعاون الإقليمي، وتكثيف جهودها لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي الأفريقي والعلاقات التجارية بين دول القارة.



وحضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الحكومة بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.



يذكر أن المعرض الأفريقي للتجارة البينية هو منصة لربط المشترين والبائعين من أفريقيا وخارجها، ويجمع العارضين والزوار من كل القطاعات الاقتصادية.