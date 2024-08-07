مصر تتصدر دول شمال إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبى لعام 2024

فيكتوريا (أ ش أ)

أعلنت منصة "بيزنس إنسايدر" المختصة فى الشأن الإفريقى، تصدر مصر قائمة دول شمال إفريقيَا، كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبى لعام 2024.

وذكرت منصة "بيزنس إنسايدر" المختصة في الشأن الإفريقي - في تقرير اليوم الأربعاء، أن القائمة تضم أيضا المغرب وتونس والجزائز، فيمَا استند التصنيف على تطور البنية التحتية والتكنولوجيا والأمن والمناخ السياسي، ما جعلها ملاذًا آمنا للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع نفوذها.

وأشار التقرير إلى أن تلك البلدان الإفريقية أنفقت الوقت والموارد، لضمان قدرتها التنافسية العالية على الساحة العالمية، عندما يتعلق الأمر بعائد الاستثمار.

كما استند التصنيف على عدة مقاييس أخرى، منها الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، هيكل النمو، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، حجم السكان، النمو السكاني، التحضر، استقرار النقد الأجنبي والسيولة، الحرية الاقتصادية.

ومن دول شرق أفريقيا تصدرت سيشل قائمة أفضل وجهات الاستثمار في أفريقيَا، تلتها موريشيوس، فيمَا تصدرت غانا دول غرب أفريقيا.

وأضاف "بيزنس إنسايدر" أن الاستثمار الأجنبي المباشر يغذي النمو الاقتصادي بشكل كبير ما ينتج عنه حلقة تغذية مرتدة إيجابية من الثروة والتوسع؛ حيث طورت العديد من البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

