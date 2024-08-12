المبعوث الأمريكى: محادثات جنيف ستركز على خارطة الطريق الدولية بشأن السودان

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو أن محادثات السلام في جنيف بشأن السودان ستمضي قدما هذا الأسبوع.



وقال بيريلو - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الاثنين إننا سنعتمد على الشراكات والمشاورات التي تركز على خارطة الطريق الدولية بشأن السودان، مضيفا أن هناك الكثير من الدول والمشاركين المنخرطين في حل هذه الأزمة ونسعى لما يمكن أن نعمله سويا لايقاف أعمال العنف.



وأشار إلى أن أحد المجالات التي تم الاتفاق عليها هي القيام بعمل أفضل في تنفيذ الاتفاقيات الحالية سواء اتفاقيات جدة او أساسيات القانون الدولي، مؤكدا أنه سيتم القيام بكل جهد لدعم وقف الأعمال القتالية، ونتطلع إلى الأمام ونريد مشاركة الأطراف والعودة إلى مكون الوساطة.



وقال المبعوث الأمريكي إننا مستمرون في التركيز على أي شيء يمكن فعله لإيصال المساعدات إلى السكان في الفاشر، وهناك تفكير في إسقاط المواد الغذائية وإيصالها إلى مدن عديدة.