اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السودان: انتهاء مشاورات جدة دون اتفاق على مشاركة الحكومة بمفاوضات جنيف

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:26 م
السودان: انتهاء مشاورات جدة دون اتفاق على مشاركة الحكومة بمفاوضات جنيف السودان
أ ش أ

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أعلن رئيس وفد الحكومة السودانية للتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية في جدة الوزير محمد بشير أبو نمو، عن فشل التفاوض من أجل المشاركة في مفاوضات جنيف المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء السودان (سونا) عن رئيس وفد الحكومة قوله اليوم الأحد في تغريدة له :"أعلن بصفتي، رئيسا للوفد الحكومي السوداني في الاجتماعـات التشاورية مع الأمريكان في مدينة جدة السعودية، انتهاء المشاورات دون الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضـات جنيف - كتوصية للقيادة - سواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم أو ممثلا للحكومة حسـب قرار الحكومة من الآن فصاعـدا".

وأضاف "الأمر كذلك متروك في النهاية لقرار القيادة بتقديراتها، وهناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق".







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