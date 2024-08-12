اليوم السابع
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العثور على جثة مسن متحللة داخل مسكنه فى المنصورة بالدقهلية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 06:33 م
العثور على جثة مسن متحللة داخل مسكنه فى المنصورة بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بلاغا بعثور أهالي منطقة مساكن منطقة الثلاجة بمدينة المنصورة، على جثة شخص مسن في حالة تحلل وتعفن، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقته ليتبين وفاته منذ أيام وجثته متحللة، وجري نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض الأهالي بمنطقة مساكن الثلاجة دائرة أول المنصورة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أول المنصورة إلي مكان البلاغ بمساكن الثلاجة عماره 3 وبالدلوف إلى الشقة تبين وجود جثة "هاني محمد محمد ابراهيم، 65 عاماً" مقيم بذات العنوان والجثة في حالة تعفن رمي.

تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.







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