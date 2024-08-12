"الطاقة الذرية": لا تأثير على السلامة النووية بعد انبعاث دخان من محطة زابوريجيا

فيينا (أ ش أ)

أكد رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه لا يوجد أى تأثير على السلامة النووية بعد حادث انبعاث دخان كثيف من محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا.

وذكر بيان للوكالة أن خبراء الوكالة شاهدوا دخانًا داكنًا كثيفًا يتصاعد من المنطقة الشمالية الغربية للمحطة بعد سماع دوي عدة انفجارات طوال المساء ، وتم إبلاغ فريق الخبراء بوقوع هجوم مزعوم بطائرة بدون طيار على أحد أبراج التبريد بالمحطة أمس.

وأفاد فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية - بحسب البيان - أنه سمع دوي انفجار في نفس الوقت الذي أبلغته فيه محطة زابوريجيا بأن طائرة بدون طيار ضربت أحد برجي التبريد بالمحطة.

وأضاف البيان أنه من أجل التأكد من مدى هذا الحدث والسبب المحتمل له، تم إرسال بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوريجيا فورا إلى برج التبريد لتقييم الأضرار.. مشيرا إلى أن الضرر الذي لحق بالمحطة لا يؤثر بشكل مباشر على سلامة الوحدات الست قيد الإغلاق ، ومع ذلك، فإن أي حرائق في الموقع أو محيطه تمثل خطرا حيث يمكن انتشارها إلى المرافق الضرورية للسلامة.

وأكد البيان أنه لا خطر من ارتفاع مستويات الإشعاع، حيث لا توجد مواد مشعة في محيط منطقة الهجوم المزعوم.. وتحقق الفريق بشكل مستقل من مستويات الإشعاع وأكد أنها لم تتغير.

وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددًا على أن أي عمل عسكري يتم اتخاذه ضد المحطة يمثل انتهاكًا واضحًا للمبادئ الخمسة الملموسة لحماية المنشأة، والتي وضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مايو من العام الماضي.

وأكد جروسي "أن هذه الهجمات المتهورة تعرض السلامة النووية في المحطة للخطر وتزيد من خطر وقوع حادث نووي".