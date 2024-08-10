الدفاع الروسية: نواصل صد محاولة اختراق حدود البلاد من قبل قوات أوكرانيا

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، مواصلة قواتها صد محاولة القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الأراضي الروسية.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "خلال النهار، منعت العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية في مناطق إيفاشكوفسكي ومالايا لوكنيا وأولجوفكا، محاولات اختراق مجموعات العدو المتنقلة لعمق الأراضي الروسية".



وأضاف البيان: "تعرضت القوات المسلحة الأوكرانية للاستهداف في مناطق نيكولايفو - داريينو وجيفو وليوبيموفكا وزيليني شلياخ وسفيردليكوفو".

وأشار البيان إلى أن "قوات الطيران والصواريخ الروسية، استهدفت احتياطيات العدو في مقاطعة سومي".



وبحسب بيان الدفاع، فإن "صاروخا أصاب نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب على المشارف الجنوبية لسودجا، ما أسفر عن مقتل 15 مسلحًا".



وأردفت الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، ما يصل إلى 175 عسكريًا و 36 مركبة مدرعة، بما في ذلك 10 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة وعربتي مشاة قتالية و21 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى سيارة و3 مدافع ميدانية وقاذفة صواريخ من طراز "غراد".



وأشارت إلى أنه "في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو ما يصل إلى 1120 عسكريًا و140 مركبة مدرعة، بما في ذلك 22 دبابة و20 ناقلة جند مدرعة و8 مركبات قتال مشاة و88 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 13 مركبة، ومجمعين لقاذفات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك إم 1"، وراجمة صواريخ من طراز "بي إم-21 غراد" و6 مدافع ميدانية".



وفي وقت سابق اليوم، أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، اليوم السبت، أن القوات الروسية، وبدعم من قوات "أخمات" الخاصة، حررت بلدة مارتينوفكا بالقرب من من سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.



وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "قامت وحداتنا بدعم من قوات "أخمات" بتطهير بلدة مارتينوفكا هذا الصباح وسيطرت عليها بالكامل".