اليوم السابع
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الرشق: اعتراف جالانت بتأخير بلاده للصفقة يؤكد أن نية نتنياهو استمرار الحرب

الإثنين، 12 أغسطس 2024 08:35 م
الرشق: اعتراف جالانت بتأخير بلاده للصفقة يؤكد أن نية نتنياهو استمرار الحرب القيادي في حماس عزت الرشق
كتب محمد عبد المجيد

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قال القيادي في حماس عزت الرشق، قبل قليل، أن اعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة تبادل المحتجزين تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد سوى استمرار الحرب وتوسيعها.

 

جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف عزت الرشق، أن ما قدمته حماس من تسهيلات للتوصل لاتفاق اصطدم بتعنت نتنياهو وتهربه من استحقاق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه يجب على العالم أن يضغط على نتنياهو وحكومته لوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة والتوصل لصفقة تبادل محتجزين.







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