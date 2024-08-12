التحالف الوطنى يجرى 3246 عملية قلب مفتوح وقسطرة للمرضى الأولى بالرعاية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أجري التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم ومن خلال جمعية الأورمان عضو التحالف، 3246 عملية قلب مجاناً لجميع الأعمار، والتى شملت عمليات القلب المفتوح و القسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع محافظة الفيوم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة الفيوم (مركز إبشواى – مركز إطسا – مركز سنورس – مركز طامية – مركز الفيوم – مركز يوسف الصديق).

وأشار إلى أنه فى سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنه لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بافضل الخبرات المصرية من أطباء القلب، فضلاً عن استقدامها لاشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم وهو ما اثمر انقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

واختتم شعبان قائلا، إنه تم الانتهاء حتي الآن من إجراء عدد (55,900) عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تماما.



