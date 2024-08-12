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الآن.. نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 على اليوم السابع بعد التعديل

الإثنين، 12 أغسطس 2024 01:59 م
الآن.. نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 على اليوم السابع بعد التعديل نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد التعديل
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية 2024 الآن على الموقع بعد إجراء تعديل على النتيجة لطلاب الثانوية العامة فى السؤال رقم 34 بنموذج امتحان مادة الفيزياء.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على انه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.
 
وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:-
 
- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.
 
- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 
- قرر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.
 
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.






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