استرداد 77 فدانا من أراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز البحيرة

البحيرة- ناصرجودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مناطق المحافظة.

وأضافت أن محافظة البحيرة كانت الأكثر نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من إسترداد 77 فدانًا من الأراضي الزراعية، بعد إزالة 15 حالة تعدٍ وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، والتي تستمر حتى 23 أغسطس 2024.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الجهود المخلصة التي بذلتها الأجهزة التنفيذية في المحافظة، بالتعاون مع كافة الجهات

في إطار الجهود المستمرة لحماية املاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشارت إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها ولن تتوانى عن التصدي بكل حزم لأي تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما شددت محافظ البحيرة على استمرار تلك الجهود لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المستردة في مشروعات التنمية التي تخدم أبناء المحافظة.