إصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بأتوبيس معطل في منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدمت سيارة سوزوكي بأتوبيس نقل عام معطل خالي من الركاب، بمنشأة القناطر، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من مستقلي السيارة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بمنشأة القناطر، بإجراء التحريات تبين أن أتوبيس نقل عام معطل بجانب الطريق، اصطدمت به سيارة سوزوكي من الخلف، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من مستقلي السيارة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والاستماع لأقوال شهود عيان، وإزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.