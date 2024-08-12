إسبانيا تسجل 600 حالة وفاة بسبب الحر خلال أسبوع.. و1308 أشخاص ضحايا الصيف

فاطمة شوقى

سجلت إسبانيا ، 608 حالات وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع الذي بدأ فيه أغسطس (29 يوليو إلى 5 أغسطس)، أي ما يقرب من ضعف الأسبوع السابق (22-29 يوليو)، عندما تم تسجيل 335، لتصبح بذلك في أسوأ أسبوع على الإطلاق ، وفقًا لتقديرات معهد كارلوس الثالث الصحي (ISCIII).

ومنذ بداية الصيف، تم تسجيل إجمالي 1308 حالة وفاة بسبب الحرارة الزائدة، منها 765 حالة في يوليو و543 في الأيام السبعة الأولى من أغسطس وحده، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وبدأ شهر يوليو بإجمالي 37 حالة وفاة بسبب هذا السبب في أسبوعه الأول، وتتزايد مع مرور الأيام. وارتفعوا إلى 49 في الأسبوع الثاني. إلى 102 في الثالثة وأخيراً إلى 337 في الأخيرة. وفي الأول من أغسطس أضيفت 608 وفيات، وفي الفترة من 5 إلى 7 أغسطس تم تسجيل 178 حالة.

وبدأت 11 منطقة إسبانية حالة التأهب بالفعل الخميس الماضى ، لهذا السبب، تحسبا لموجة الحر الجديدة التي بدأت الجمعة، والتي قد يتم فيها تسجيل درجات الحرارة القياسية تصل في بعض المناطق إلى 43 درجة مئوية، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية (Aemet).

وأعلنت إسبانيا التأهب باللون البرتقالي في جزر البليار، وكاستيلا وليون، وكاستيلا لا مانشا، وكاتالونيا، وإكستريمادورا، ومجتمع مدريد، نظرًا تجاوز درجات الحرارة 40 درجة في بعض المناطق، حتى أنها ستصل إلى 42.5 في العديد من المناطق الآخرى في البلاد.

وتشتد قوة الإعصار المضاد، وستظل الحرارة خانقة في معظم أنحاء إسبانيا وستستمر درجات الحرارة، المرتفعة جدًا بالفعل، في الارتفاع تدريجياً في الأيام المقبلة، والتي تفضلها الرياح القادمة من الجنوب والجنوب الشرقي.

