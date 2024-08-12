إحلال وتجديد 14 محطة مياه شرب بمركزى سوهاج وأخميم بتكلفة 33 مليون جنيه

سوهاج ـ عمرو خلف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد للعام المالى 2024/2025 بمحطات المياه الكبرى والصغرى لعدد 14 محطة مياه بمركزى سوهاج وأخميم بقيمة 33 مليون جنيه.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب.

وأضاف أن أعمال الإحلال والتجديد بالمحطات تتمثل فى ترميم المروقات وآبار التوزيع من الداخل والخارج وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبه ومنظومة حقن الشبه وخط حقن الكلور الابتدائى والنهائى وإحلال وتجديد الخزانات الأرضية واحلال وتجديد المأخذ وتركيب مانع اعشاب وحشائش و توريد و تركيب المحابس و نوافخ الهواء وكمبريسورات ووحدات رفع.

وأشار إلى أن تلك الأعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات، أن الشركة لديها خطة طموحة لأعمال الاحلال والتجديد لمحطات المياه المرشحة والارتوازي والنقالي خلال العام المالى 2024-2025 فضلا عن رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها سعياً لزيادة طاقتها الإنتاجية بالإضافة إلي مد وتدعيم شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المختلفة حتي تتم استدامة مد خدمة مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك خدمة أكبر عدد ممكن من مواطني محافظة سوهاج .

وأضاف المهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة وسط، أنه تم اعتماد وطرح مبلغ 33 مليون جنيه لخطة الإحلال والتجديد لمحطات المياه بمركزى سوهاج وأخميم، والتى تتمثل في إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالي كبرى وصغرى، وأوضح أن بمركز أخميم إحلال وتجديد عدد "7" محطات مياه كمحطة مياه نيدة السطحية بطاقة إنتاجية 800 لتر لكل ثانية ومحطة مياه أخميم السطحية بطاقة إنتاجية 93 لترا لكل ثانية ومحطة مياه الحواويش 1 بطاقة إنتاجية 90 لترا لكل ثانية ومحطة مياه الأحايوة 1و2و3 بطاقة إنتاجية تصل إلى 75 لترا لكل ثانية ومحطة مياه الأحايوة المدمجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لترا لكل ثانية ومحطة مياه جزيرة محروس بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 لترا لكل ثانية لتغذى المحطات مدينة أخميم بأكملها وكامل قرى المركز وحى الكوثر التابع لمركز سوهاج إداريا لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة، بالإضافة إلى عدد "7" محطات مياه شرب صغيرة وكبيرة بمركز سوهاج والتى تتمثل فى محطة مياه بلصفورة المطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 لترا لكل ثانية ومحطة مياه بلصفورة المدمجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 لتر لكل ثانية ومحطة مياه الروافع المدمجة بطاقة إنتاجية تصل الى 45 لترا لكل ثانية والصلعا المدمجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لترا لكل ثانية ومحطة مياه الجوازات المطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 لترا لكل ثانية ومحطة مياه النمساوى المطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 لترا لكل ثانية ومحطة مزرعة جزيرة شندويل بطاقة إنتاجية تصل غلى 50 لترا لكل ثانية.

وذلك لتتم استدامة مد خدمة مياه الشرب لمواطنى مدينة سوهاج وقرى بلصفورة والصلعا والقرامطة غرب ليكون عدد المستفيدين من تلك المشروعات أكثر من 200 ألف نسمة.