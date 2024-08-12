أمريكا تؤكد دعمها لتمثيل دائم للدول الأفريقية في مجلس الأمن

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أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ، اليوم الاثنين، دعم بلادها للتمثيل الدائم في مجلس الأمن للدول الأفريقية، وكذلك لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.



وقالت غرينفيلد ـ خلال جلسة مجلس الأمن اليوم حول "معالجة الظلم التاريخي وتعزيز التمثيل الفعال لأفريقيا في مجلس الأمن ، " حسبما ذكرت قناة الاخبارية ـ إن الولايات المتحدة تسعى لإضافة نص على ميثاق قمة المستقبل، المقرر عقدها الشهر المقبل، مشيرة إلى أن المقترح يدعم زيادة المقاعد الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن، ويضمن أن تكون قمة المستقبل منصة تساعد على إصلاح المجلس خلال القمة وبعدها.



وشددت على التزام بلادها بمواصلة العمل لتحقيق الإصلاح داخل مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الجميع يتفق على جوهر هذه المعضلة وعلى ماهية الأهداف ، وأضافت "إن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم في هذه القضية التي ظلت عالقة لفترة طويلة من الزمن".



وتابعت "يجلس حاليا ممثلو 15 دولة حول طاولة مجلس الأمن، وآمل أن ينمو هذا العدد ليشمل مقاعد دائمة لأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى، لنصبح مجهزين بشكل أفضل لمنع الحروب وتعزيز السلام".