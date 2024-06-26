مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تدعو إسرائيل لتأمين إيصال المساعدات إلى غزة

نيويورك (أ ش أ)

دعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إلى تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المندوبة الأمريكية - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "آخر تقرير عن الأمن الغذائي يوضح أن الاحتياجات الإنسانية في غزة كارثية وينبغي أن تصل المساعدات الإنسانية لكل من يحتاج إليها في كل ربوع غزة"، مشيرة إلى أن الكثير من سكان غزة يواجهون مستويات من الجوع والوضع قد يزداد سوءا وبشكل سريع لاسيما مع التأخير المستمر في تدفق المساعدات.

وشددت على أن أمن الطواقم الأممية والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية يمثل لبلادها أولوية قصوى .. مؤكدة مواصلة الضغط على إسرائيل لخلق ظروف أفضل لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة لكي تتمكن المنظمات الإنسانية من مواصلة العمل بأمان لإنقاذ حياة المدنيين في القطاع.

من جانبه، أفاد المسؤول في منظمة الـ(فاو) إيمو توريرو، بأن أحدث البيانات أظهرت أن أكثر من نصف السكان في قطاع غزة ليس لديهم أي طعام يأكلونه في المنزل، وبأن أكثر من 20% يقضون أياما وليالي كاملة دون تناول الطعام.