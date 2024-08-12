"أبو" يتألق على مسرح مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم حفلاً غنائياً للفنان "أبو"، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين، وذلك علي مسرح مكتبة الإسكندرية المكشوف بالساحة الخارجية وسط أجواء تفاعلية من جمهور المهرجان.

وأبدي الفنان "أبو" سعادته للتواجد وسط جمهوره بالإسكندرية، وأكد علي أنه من عاشقي تلك المدينة الساحرة، موجهاً الشكر والتحية لإدارة مكتبة الإسكندرية علي تنظيمها لمهرجان الصيف الدولي وأنه يمثل فرصة للالتقاء بجمهوره في الإسكندرية كل عام.

وقدم الفنان "أبو" خلال الحفل العديد من أغانيه المميزة مثل: ملك الفبركة، أهواك، إنتي حلوة، هتيجي، ييجي منها، إلي حد ما، حبيبي يا ليل، محتار، مسافر، مجانين، كابوريا، عيش يا قلبي، وغيرها من الأغاني.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول "مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا"، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.