مكتبة الإسكندرية و"حياة كريمة" يتعاونان احتفالًا باليوم العالمي للشباب 2024

الإسكندرية جاكلين منير

احتفالاً باليوم العالمي للشباب ، أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ، مبادرة Agile Youth لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم كقادة للتغيير في المستقبل، وذلك بحضور محافظ الأسكندرية ومحافظ البحيرة وأحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية والدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة وبثينة مصطفى المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة - بالإضافة الى 1600 شاباً و شابة.

وتضم المبادرة العديد من البرامج مثل معسكر Agile Youth الذي يهدف لتقديم حقيبة تدريبية شاملة تغطي عدة مجالات كالابتكار التكنولوجي، والقيادة، والاتصال الفعَّال، وغيرها من الموضوعات اللازمة لتأهيل وتزويد الشباب بالمهارات والأدوات التي تساعدهم على مواجهة تحديات العصر بحلول مبتكرة.

وفي هذا السياق أكدت السيدة بثينة مصطفى المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة قررت تخصيص 5 ملايين جنية للاستثمار في حاضنات أعمال, لأنجاح تطوير شركات رواد الاعمال ومساعدة أصحاب الابتكارات والاختراعات في تحويل أفكارهم الى منتجات او نماذج وتوفير كافة سبل الدعم.



وفي إطار هذا التعاون، أطلقت مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة برنامجًا تدريبيًّا شاملًا بعنوان برنامج نجوم مصرية «ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي» STARS: Steps Towards Achieving Real Success. وهو برنامج موجه للشباب والفتيات من طلبة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي. حيث أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن اطلاق البرنامج في محافظة الغربية و البحيرة وسوهاج كمرحلة أولى, وسيتم تنفيذ البرنامج في الجامعات المصرية التي تحتوي على سفارات المعرفة ومنافذ حياة كريمة.



يهدف البرنامج إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة جديدة لتحقيق تغيير مجتمعي إيجابي بما يتماشى مع متطلبات العصر من خلال توعية الشباب و تزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحسين حياتهم واكساب الشباب مهارات جديدة تتيح لهم فرص عمل جديدة بالإضافة الى تقديم الإرشاد المهني لمساعدة الشباب في تنفيذ افكارهم الإبداعية والحث على المشاركة الفعالة في تطوير المجتمع.

ويضم برنامج STARS سلسة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى توعية الشباب وتطوير مهاراتهم، تم إعدادها وتجهيزها استنادًا إلى أبرز برامج وخدمات مكتبة الإسكندرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في تلبية احتياجات النشء والشباب من مهارات ومعارف على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها.



جدير بالذكر أنه تم اشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 902، وتضم المؤسسة 50 ألف متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات. وتمتلك المؤسسة 27 مقر في كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها 51 من المنافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية. كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في كل محافظات الجمهورية من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في كافة الأنحاء.