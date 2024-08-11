6 أطعمة تساعدك على إنجاز فطام طفلك بنجاح

كتبت مروة محمود الياس

فطام الأطفال من المراحل المهمة والحيوية الأساسية التي قد تحتار الأم في اتخاذ قرار ببدئها، ولكن هناك الكثير من العوامل المساعدة التي يمكن أن تساعد الأم على تخفيف حدة صعوبة هذه المرحلة، فضلاً عن تعزيز فرص فطام الطفل سريعًا دون معاناة، وفطام الطفل من الرضاعة الطبيعية والصناعية مرحلة غير سهلة، تحتاج لعوامل مساعدة وفقًا لما يوضحه تقرير نشر في موقع momjunction.

وتبعًا للتقرير فإن هناك مجموعة من الأطعمة التي تسهل على الأم هذه المهمة الشاقة، والتي تطلب ألا يشعر الطفل بالرغبة تدريجيًا في الرضاعة، والاستعاضة عنها بمجموعة من الأطعمة والفواكه الخفيفة السهلة الهضم والمضغ منها:

العصائر الصحية المفيدة لطفلك في مرحلة الفطام مثل عصائر الفاكهة الصحية الطازجة النظيفة.



الفواكه الطبيعية الصحية التي يمكن أن تساعد على تعويض طفلك جيدًا، مثل التفاح أحد أهم الخيارات الصحية في تلك المرحلة.



الشوربة من الأطعمة السهلة والتي تملأ معدة الطفل لفترات طويلة مثل حساء الخضار وكذلك تمده بكم هائل من المياه لتعويضه عن الرضاعة.



الخضروات الصحية المطهية جيدا، مثل السبانخ والبازلاء من خلال طهيها جيدا للغاية وهرسها جيدًا أيضًا.



البيض أحد أهم الخيارات الصحية المفيدة، التي يمكن أن تجعل طفلك مكتمل الحصة البروتينية اليومية من البروتين الصحى المفيد المقوى لجسمه والمساعد على نموه أيضًا.



البروتين الحيوانى بكميات يوضحها الطبيب المختص المتابع لطفلك يساعد على الفطام الصحى والجيد كذلك.