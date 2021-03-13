أنواع الفطام وخطوات بسيطة لتدريب طفلك على التوقف عن الرضاعة

نهير عبد النبى

فطام الطفل من أصعب المراحل التى تواجهها الأمهات حيث يختلف الأطفال فى طريقة تقبلهم للفطام، ويتردد البعض الآخر بشدة في التوقف عن الرضاعة الطبيعية ورفض الزجاجة أو أي شكل آخر من أشكال الرضاعة، فيمكن أن يكون انتقالًا سهلاً أو تجربة مرهقة للغاية.

وحسب ما ذكره موقع verywellfamily فأن هناك أنواع للفطام وهى:

1:الفطام الذي يقوده الطفل: في بعض الأحيان يتوقف الطفل عن الرضاعة الطبيعية من تلقاء نفسه، ومع ذلك نادرًا ما يفطم الأطفال الصغار أنفسهم، الفطام الذاتي الحقيقي عادة ما يكون تدريجيًا ويحدث بعد أن يبلغ الطفل عامًا من العمر.

2:الفطام التدريجي: الفطام التدريجي عملية فطام بطيئة، يحدث على مدار أسابيع أو شهور أو سنوات.

3:الفطام الجزئي: يعتبر الفطام الجزئي بديلاً رائعًا إذا كنت لا تستطيع الرضاعة الطبيعية حصريًا ولكنك لا تريد التخلي عن الرضاعة الطبيعية تمامًا.

4:الفطام المفاجئ: الفطام المفاجئ هو النهاية السريعة للرضاعة الطبيعية.

5:الفطام المؤقت: الفطام المؤقت هو التوقف عن الرضاعة الطبيعية لفترة قصيرة ثم استئنافها، قد تفطم الأم طفلها مؤقتًا إذا كانت تعاني من مشكلة صحية أو تحتاج إلى جراحة. ﻿

خطوات لفطام الطفل وهى:

1:اتباع نهج تدريجي إن أمكن.

2:اسمح لمقدم رعاية آخر بإعطاء طفلك زجاجة الرضاعة، من المرجح أن يأخذ الطفل زجاجة الرضاعة من شخص آخر غيرك.

3:قدمي الأطعمة الصلبة في عمر 6 إلى 9 أشهر ، حيث يصبح بعض الأطفال أكثر تشتتًا واستعدادًا للفطام.

4:قدم شيئًا مريحًا (بطانية مهدئة أو لعبة محشوة) لطفلك خلال هذه الفترة الانتقالية.

5:اقضِ بعض الوقت في التأرجح والعناق واللعب مع طفلك لاستبدال الوقت الخاص الذي تقضيه معًا.

6:ضع في اعتبارك أنه مع تقدم الطفل في السن ، قد يصبح الفطام أكثر صعوبة، قد يكون الطفل الصغير أكثر ترددًا في التخلي عن الرضاعة الطبيعية.

7:بعض طرق الفطام هي إسقاط جلسة الرضاعة الطبيعية كل يومين إلى خمسة أيام ، أو تقصير مدة كل جلسة رضاعة ، أو زيادة الوقت بين جلسات الرضاعة الطبيعية. في كثير من الأحيان ، تعتبر وجبات ما بعد الظهيرة مثالية للتخلص منها أولاً غالبًا ما يكون الأطفال نشيطين خلال هذا الوقت وقد لا يلاحظون الإسقاط في التغذية.