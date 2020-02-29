الشوربة ومصادر فيتامين سى.. أطعمة يجب تناولها عند ارتفاع درجة حرارة جسمك

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع حرارة الجسم، تعد من الأمور التي تعبر عن وجود مشكلة في الجسم، كالالتهابات أو عدوي فيروسية ، فالحرارة الطبيعية هي 37 درجة مئوية حتي تصل إلي 38 درجة، ولكن عندما تصاب بعدوى فيروسية أو بكتيرية ، يحارب جسمك ذلك عن طريق رفع درجة حرارة الجسم، ويعمل الجهاز المناعي الخاص بك بشكل أكثر كفاءة لمكافحة درجات الحرارة العالية، والفيروسات والبكتيريا، وفي حالة وصول الحرارة إلي 40 درجة مئوية هنا يقوم الجهاز المناعي بالعمل لحمايتك.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " foodeatsafe"، أن الأطباء يوصون بضرورة تناول السوائل عندما تكون لديك ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ولذا عليك شرب السوائل عديدة وتناول الفواكه والشوربة، وتجنب الأطعمة والمشروبات السكرية لأن السكر يمنع جهاز المناعة من العمل بشكل صحيح.

وقدم التقرير بعض الاقتراحات الرائعة حول ما يجب تناوله لتخفيف حرارة الجسم، ومنها:

-الشاي الساخن

الشاي الساخن له العديد من الخصائص الصحية، فيعمل البخار كمضاد احتقان، كما أن الشاي غني بمادة البوليفينول ، وهي مادة تعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، ومضادة للفيروسات ، ومضاد للجراثيم والفطريات، كما أن الشاي يساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبتك. حاول إضافة القليل من العسل لأن العسل له تأثيرات مضادة للجراثيم ويمكن أن يهدئ التهاب الحلق.

-مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة مهمة للحفاظ على صحتك، وأثبتت كفائتها في خفض حرارة الجسم المرتفعة، ولذا تناول الخضروات والفواكه بكثرة، كالعنب والتوت والبطاطا.

-تناول فيتامين سي

فيتامين C مقاتل للعدوى ويشمل البرتقال والبطيخ والفراولة والأناناس والكيوي والشمام، والإكثار من تناوله يعمل علي تقليل ارتفاع حرارة الجسم.

-الشوربة

تعد مصدر ممتاز للسعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن اللازمة لدعم الجهاز المناعي، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير تقليل ارتفاع حرارة الجسم.