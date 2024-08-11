وزيرا الرى والزراعة يصلان شمال سيناء لتفقد مركز خدمات النثيلة

كتبت أسماء نصار

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم الأحد إلى محافظة شمال سيناء لتفقد مركز الخدمات والتجمع التنموي بموقع النثيلة بقسم نخل بمحافظة شمال سيناء، ثم تفقد موقع الحمة بمركز راس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

وكان فى استقبال الوزيرين اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الذى أعرب عن ترحيبه بهما، والتأكيد على حرصه على التعاون معهما فيما يخدم المنظومتين المائية والزراعية بالمحافظة.

يشار الى أن مركز خدمات النثيلة يقوم بإجراء التحاليل الخاصة بالتربة وهي المرة الأولي التي يتم تحليل كامل لكافة عينات التربة بمعامل سيناء.

أوضح وزير الزراعة أن إنشاء مثل هذه المعامل بسيناء يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية بتوفير كافة الإمكانات للنهوض بالتنمية الزراعية الشاملة بسيناء حيث يتم اتباع أعلي معايير الجودة للخروج بأفضل النتائج للمساعدة في اتخاذ القرار المزرعي السليم.

جدير بالذكر أنه يتم اختيار أراضي التجمعات الزراعية وفق العديد من المحددات أهمها أن تكون قطع الأراضي المستهدف اختيارها خاليه تماما من أي محدات أو معوقات تحول من الانتفاع الكامل بكافة المساحات المختارة وتكون مؤهلة تماما للإنتاج الزراعي.