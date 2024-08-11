ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الأحد

كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الأحد، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:





*أولًا : أنشطة القرآن الكريم*

• مقرأة الفجر: وتعقد بـ( 11 ) مسجدًا.• مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة الفجر بعدد ( 9 ) مجالس.• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.• مراكز التلاوة: بمسجد ناصر( الأتوبيس ) بدمنهور بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر.• المقارئ النموذجية: وتعقد بعد الظهر بعدد ( 26 ) مقرأة.• مقارئ الأئمة: وتعقد عقب صلاة العصر بعدد ( 631 ) مسجدًا.• برنامج ( صحح قراءتك ): ويعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من ( 1503 ) مسجدًا.• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها ( 150 )، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 ص حتى 3 عصرًا.• مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها ( 280 )، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 ص: 12 م، ومن 2م :4م.• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد ( 11 ) حلقة تحفيظ عن بعد.

*ثانيًا : أنشطة الدعوة*

- تنفيذ نشاط مجالس الإقراء بعدد ( 7 ) مساجد بعدد ( 6 ) مديريات: ( دمياط - قنا - بني سويف - أسيوط - الغربية - أسوان ).

- تنفيذ مجلس الكرسي العلمي بمديرية أوقاف ( أسيوط ) بمسجد واحد.

- تنفيذ عدد ( 150 ) درسًا منهجيًّا للأئمة بعدد ( 17 ) مديرية: ( القاهرة – الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – قنا – القليوبية – كفر الشيخ – الإسكندرية – دمياط – الغربية – بورسعيد – سوهاج – بني سويف – الأقصر – الشرقية – البحر الأحمر - أسوان ).

- تنفيذ عدد ( 17 ) درسًا منهجيًّا للواعظات بعدد ( 7 ) مديريات: ( القاهرة - المنوفية - الإسكندرية - الغربية - سوهاج - الفيوم - الشرقية ).

- تنفيذ ندوة دعوية علمية كبرى بمسجد الصباح بالبساتين بمديرية أوقاف القاهرة، بعنوان : "ولا تعتدوا"

- افتتاح الأسبوع الثقافي بعدد ( 12 ) مديرية : ( القاهرة – الجيزة – الفيوم - بني سويف – المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر – أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر - سوهاج ).

- تنفيذ ندوة واحدة عن الصحة الإنجابية بمديرية أوقاف ( الوادي الجديد ).

- تنفيذ عدد ( 10 ) ندوات تثقيفية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد ( 8 ) مديريات: ( الجيزة – الدقهلية - الشرقية - البحر الأحمر - قنا - أسوان – مطروح - المنيا).