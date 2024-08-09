وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 24 مسجدًا بعدد من المحافظات.. اعرف التفاصيل

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 9 أغسطس 24 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 95 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12176 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و951 مليون جنيه.

ففى مديرية أوقاف الجيزة تم إحلال وتجديد مسجد الخلايلة – أطفيح، وصيانة وتطوير مسجد أبو تربانة – كرداسة، ومسجد الرضوان – مدينة الفردوس – الشرطة – 6 أكتوبر.

وفى مديرية أوقاف الوادى الجديد تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة – قرية أبو الهول – مركز الفرافرة.

وفى مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة – عزبة عبد الله مجاور – النزلة – الشواشنة، ومسجد الهداية – سنورس، ومسجد نصار – مركز الفيوم.

وفى مديرية أوقاف الغربية تم إحلال وتجديد مسجد عزيزة يكن – منشأة الأوقاف – طنطا.

وفى مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن – عزبة عبد المحسن موسى – قرية الريكو – حوش عيسى، ومسجد التقوى – عزبة على سعد الصغرى – قرية سنطيس – مركز دمنهور، ومسجد الرحمن الـ 16 – قرية محلة كيل – مركز أبو حمص، ومسجد الحريرى الغربى – قرية جواد حسنى – مركز أبو حمص، ومسجد عبد الوهاب الأدهم – قرية بطورس – مركز أبو حمص.

وفى مديرية أوقاف أسيوط تم إنشاء مسجد الرحمن – ترعة المحيط – بنى رافع – منفلوط.

وفى مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد النور – قرية أم الشعور – الحامول، ومسجد الرحمة - 78 المنصور – الحامول غرب، وصيانة وتطوير مسجد القبلى القصابى – سيدى سالم.

وفى مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد القاضى – قرية سيلة الغربية – مركز مطاي.

وفى مديرية أوقاف مطروح تم إحلال وتجديد مسجد قرية المراقى – سيوة.

وفى مديرية أوقاف القليوبية تم إحلال وتجديد مسجد إسماعيل شلبى – برشوم.

وفى مديرية أوقاف بنى سويف تم صيانة وتطوير مسجد عبد الرحمن بن عوف - قرية الوكلية – مركز الفشن.

وفى مديرية أوقاف قنا تم صيانة وتطوير مسجد عزبة عارف – هو – نجع حمادى، ومسجد الهادى – نجع الملاحين – المحروسة – قنا، ومسجد الشيخ الزمر – نجع الزمر – البحرى سمهود – أبو تشت.