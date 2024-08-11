نائب محافظ سوهاج يقود حملة لرفع الإشغالات.. وتحرير 94 محضر مخالفات

سوهاج- عمرو خلف

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، حملة مرافق مكبرة بنطاق أخميم، وحى شرق، وحى غرب بمدينة سوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغلات بجميع مراكز المحافظة.

شارك فى الحملة كل من العميد شادى عبد اللطيف مدير إدارة المرافق، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، ومسئولى الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة، وأحمد الشطوري رئيس حى غرب، وعلى لطفي رئيس حى شرق، وعلى بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

وأوضح نائب المحافظ أن الحملة استهدفت شارع سوهاج – أخميم، وشارع خلف الاستاد، وشارع كازالوفى، وشارع الترعة المردومة، ومحيط مستشفى سوهاج الجامعي، وشارع سيالة أولاد نصير بمنطقة الشهيد بحى غرب، وميدان الشبان المسلمين والشوارع المتفرعة، وشارع الجلاء، وشارع الشريف، وشارع خلف النادى البحري بحى شرق.

ووجه نائب المحافظ خلال الحملة برفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، ورفع مستوى النظافة والتجميل بتلك المناطق.

أسفرت الحملة عن تحرير 94 محضر مخالفات إشغالات، والتحفظ على أكثر من 800 من المضبوطات، و16 إخطار غلق لمنشأت غير مرخصة، و 16 محضر تموينى متنوع.

والتقى نائب المحافظ خلال جولته عددا من الأهالى واستمع الى مطالبهم، مؤكدا على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات المحافظ بعودة الانضباط للشارع السوهاجي، وتحقيق السيولة المرورية، وتمكين المواطنين من استخدام الأرصفة بعد رفع الإشغالات منها، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق.