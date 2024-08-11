الذرة الشامية فى سوهاج حاجة تفرح.. 100 ألف فدان تنتظر الحصاد.. فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورًا من محافظة سوهاج، وتحديدا من داخل زراعات الذرة الشامية والتي قاربت على النضج وتنتظر الحصاد قريبا للزراعات المبكرة أما الزراعات المتأخرة سوف يتم الحصاد في شهر سبتمبر المقبل، فمحصول الذرة الشامية بنوعية صفراء وبيضاء محصول مبشر جدا.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تم زراعة ما بقرب من 100 ألف فدان من محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء على مستوى مراكز المحافظة هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يتم حصاد المحصول فى بداية شهر سبتمبرالمقبل.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن المديرية قامت بعقد العديد من الندوات خلال الفترة الماضية حيث تناولت الندوات استعراض أصناف الذرة الشامية، والهجن الفردية، والثلاثية البيضاء والصفراء، وأهميتها في إنتاج الخبز والعلف، وتعريف المزارعين بالمواعيد المناسبة للزراعة وأهمية اختيار الأصناف الجيدة، وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة، من خلال برنامج المكافحة المتكاملة، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور بتلك االندوات.

وأكد وكيل وزارة الزراعة مستمرون في تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين، والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل، لتحقيق أعلي إنتاجية للفدان، وكذلك تحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي."

وأوضح أن المديرية لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.



محصول مبشر للذرة البيضاء والصفراء