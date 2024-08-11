ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من فرنسا تحمل 58500 طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن .. فيما غادرت 6 سفن، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة ( XIN SHI SEA ) و التى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا و على متنها حمولة تقدر بـ 58500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتى ذلك فى اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21569 طن تشمل : 2403 طن كلينكر و 5300 طن جبس و 1486 طن اسمنت و 1699 طن ملح و 2700 طن مولاس و 7981 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38469 طن تشمل : 10044 طن ذرة و 2374 طن قمح و 6111 طن خردة 5012 طن فول و 1529 طن عدس و 1116 طن خشب زان و 4395 طن حديد و 2300 طن ابلاكاش و 5320 طن سكر و 1047 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 268 طن .

بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 85 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 667 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74664 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 117401 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3710 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4491 حركة .