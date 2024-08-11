موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025.. 8 فبراير انطلاق الفصل الدراسي الثانى

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025، حيث يبدأ 21/9/2024، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة و8 سبتمبر لطلاب المدارس الدولية، مشددة على أن الترم الأول يستمر حتى 23 يناير المقبل، ثم تبدأ إجازة نصف العام 25 يناير 2025 وينطلق الفصل الدراسي الثاني 8 فبراير 2025.



أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31 مايو 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



