اليوم السابع
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موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025.. 8 فبراير انطلاق الفصل الدراسي الثانى

الأحد، 11 أغسطس 2024 11:32 ص
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025.. 8 فبراير انطلاق الفصل الدراسي الثانى طلاب - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025، حيث يبدأ 21/9/2024، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة و8 سبتمبر لطلاب المدارس الدولية، مشددة على أن الترم الأول يستمر حتى 23 يناير المقبل، ثم تبدأ إجازة نصف العام 25 يناير 2025 وينطلق الفصل الدراسي الثاني 8 فبراير 2025.


أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31 مايو 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.


 







بداية العام الدراسي

بداية العام الدراسي 2025

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

موعد بدء العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة 2025

بداية العام الدراسي الجديد

موعد بداية العام الدراسي الجديد



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