مواعيد بدء العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية والرسمية والخاصة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، لطلاب المدارس الخاصة والرسمية والدولية، موضحة أن العام الدراسي الجديد يبدأ فى المدارس الرسمية والخاصة للغات 21 سبتمبر 2024، وينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن العام الدراسى الجديد يبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وذلك بعدد 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025إلى الخميس الموافق 5/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وأوضح محمد عبد اللطيف أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.