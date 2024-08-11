ملوك الفراعنة على الدائرى.. صور ترصد آخر أعمال مشروع الهوية البصرية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، تحول مسار الطريق الدائري نطاق محافظة الجيزة لممشى فرعوني يتزين بلوحات فنية لملوك مصر القدماء، وذلك بعد تطوير وتجميل ورفع كفاءة واجهات العقارات المطلة على جانبيه، مع إضافة بعض العناصر التجميلية المميزة، التي تعكس هوية المحافظة والحضارة المصرية القديمة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن مشروع تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري يأتي في إطار رؤية الدولة نحو تحسين وتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وأشارت إلى أنه جارٍ طلاء وتجميل مئات العقارات المطلة على الدائري وتزيينها برسومات لملوك الفراعنة القدماء؛ تعبيرًا عن الحضارة المصرية القديمة، حتى تكون في استقبال زوار المتحف.

وأوضحت، أن المشروع يتم تنفيذه نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية والهرم، بدءًا من نزلة شارع البحر الأعظم حتى بداية الطريق السياحي في الاتجاهين، بطول تقريبي 14 كيلو مترًا للاتجاهين.

وأشارت إلى أن خطة تطوير محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه، تشمل رفع كفاءة المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس، وكذا طريق الفيوم.

وأوضحت، أنه جارٍ تطوير وتجميل تلك الطرق، وتشجيرها ورفع كفاءة أسوار المنشآت والأرصفة الواقعة على جانبيها ومدها بإضاءات تجميلية ذات طابع متناسق و"لاند سكيب" ومسطحات خضراء مدعمة بشبكة ري حديثة؛ لخلق رؤية عصرية تتماشي مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة، وذلك في إطار التجهيزات لقرب مراسم افتتاح المتحف.