محافظ الجيزة: المتحف المصرى الكبير هدية مصر للعالم وعشاق الحضارة القديمة

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد منطقة المسلة المعلقة للملك رمسيس الثاني، حيث استمع لشرح مفصل حول هذه المسلة وتاريخ نقلها وفكرة وضعها في بداية مسار الزيارة بالمتحف لتتيح للزائر لأول مرة، رؤية الخرطوش الخاص بالملك (ختم الملك)، والذي يوجد في قاعدة المسلة ويحمل اسم الملك، مشيرًا إلى أن هذه المسلة تظهر براعة المصري القديم في تصميم ونحت الآثار.

وحرص المحافظ على التعرف على مسار الزيارة الخاص بالمتحف وما يحويه من خدمات وغرف تحكم وشاشات عرض تفاعلية ولوحات تروي قصص المقتنيات وتاريخ اكتشافها وعرض بعض الأدوات ومعامل الترميم والمواد المستخدمة في ترميم المراكب لتعريف الزائر بالمراكب قبل رؤيتها على أرض الواقع.

وصرح المهندس عادل النجار، أن أعمال إنشاء المتحف تضاهي مثيلاتها في أعرق المتاحف العالمية، وأنه سيكون بمثابة هدية مصر للعالم وعاشقي الحضارة المصرية القديمة بما يحويه من كنوز أثرية نادرة.

وعقب جولته داخل المتحف المصري الكبير، تفقد المحافظ مراحل العمل بخطة تطوير وتجميل المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية اليه والتي ستساهم في خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام للمنطقة وإحداث نقلة حضارية تتواكب مع الحدث الفريد.

وتفقد محافظ الجيزة مخطط أعمال التطوير بدءًا من ميدان الرماية مرورًا بطريقي اسكندرية الصحراوي والفيوم حتى مطار سفنكس، مشيرًا أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة نحو تحسين الصورة البصرية وخلق رؤية عصرية تتماشي مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة.

وشملت جولة المحافظ تفقد نقاط اللاند سكيب بطريق الفيوم وممشي للمواطنين السياحي ومتابعة أعمال طلاء وتجميل الأسوار ووسائل الإنارة اللازمة ودعم الطرق بالمسطحات الخضراء والتشجير بميدان الرماية ومدخل مساكن الظباط وبمحيط مطار سفنكس.

وخلال الجولة، كلف محافظ الجيزة جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بالتنسيق مع جهاز مدينة الشيخ زايد لتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بطريق اسكندرية الصحراوي في اتجاه مطار سفنكس.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، والدكتور عيسى زيدان المسئول عن نقل وتغليف الآثار، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وعزة وهدان مدير ادارة السياحة.