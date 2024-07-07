محافظ الجيزة: لاند سكيب ومسطحات خضراء بالطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من المشروعات القومية والحيوية الهامة الجاري تنفيذها نطاق المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ للأعمال.

شملت جولة المحافظ تفقد مشروع الممشي السياحي بدءًا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري نطاق حي الهرم.

وكلف المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالاشتراطات الهندسية في تنفيذ الأعمال ورفع نواتج ومخلفات الأعمال أولًا بأول لتحقيق السلامة للمركبات المترددة علي الطريق.



محافظ الجيزة يتابع الاشتراطات الهندسية في تنفيذ الأعمال

ووجه المحافظ بإنجاز نسب تنفيذ اعمال تجهيز طبقة الطريق والرصف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والقيمة التقديرية في أعمال طرح البارتشن (المحلات والمطاعم) الحضارية الكائنة بالممشى السياحي، والبالغ عددها 40 بارتشن مع توفير ساحات انتظار بالسعة الكافية لخدمة المترددين على الممشى لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وتفقد "النجار"، مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير وشملت طريقي مصر اسكندرية الصحراوي والفيوم، حيث اطلع على أعمال إنشاء اللاندسكيب والزراعات والمسطحات الخضراء على جانبي تلك الطرق، موجهًا الشركة المنفذة بتلافي عددًا من الملاحظات بالأعمال المنفذة وتطبيق المعايير الصحيحة للدفع النفقي والكابلات الكهربائية لخدمة تلك الأعمال.

وتفقد المحافظ نسب التنفيذ بمشروع نزع الملكيات بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم وأعمال إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروعات التطوير الجارية بذلك القطاع الهام.

وعاين محافظ الجيزة الموقع المقترح لإنشاء نقطة شرطة بمنطقة الإسكان البديل بروضه اكتوبر وذلك في اطار حرص المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات لأهالي الاسكان البديل وتسهيل سبل المعيشة.

وتفقد محافظ الجيزة مشروع إنشاء عددًا من المواقف الحضارية وساحات الانتظار بالقطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل بمنطقة كوبري الصحابة.

ووجه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال لافتتاح مواقف السرفيس الحضارية في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

وحرص المحافظ خلال جولته علي تفقد اعمال تنفيذ خط مياه 400مم لربطه مع خط 1000مم لتحسين حالة المياه ومواجهة مشكلة ضعف الضغوطات والانقطاعات بمناطق الطوابق والمنشية وكعبيش والمريوطية فيصل.

رافق المحافظ خلال الجولة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وعفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.