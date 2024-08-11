معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح بفتح مقهى أو مطعم بالجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات الواجب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج تصريح بفتح محل عام (مقهى/مطعم).

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح بفتح محل عام (مقهى/مطعم)، على النحو التالي:

1- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

2- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان سنه بين 21 و30 سنة).

3- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

4- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

5- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

6- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

7- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.

وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية، تقدم لأصحاب المحال عشرات الخدمات الهامة، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).