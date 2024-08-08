معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لقيد اتحاد شاغلى العقارات بالجيزة

كتبت – مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية على مستوى أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، خدمة قيد اتحاد شاغلي العقارات، وذلك ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب قيد اتحاد شاغلين، على النحو التالي:

1- صورة الرقم القومى الوحدات الخاصة بأمور الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشاغلين.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- محضر الجمعية العمومية للعقار.

4- صورة رخصة العقار.

5- صورة من الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

6- كشف استلام دعوات الجمعية العمومية.

7- وصف تفصيلي للعقار.

8- النظام النموذجي لاتحاد الشاغلين.

9- صورة من عقود الملكية للوحدات السكنية والتجارية.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.

وتقدم المراكز التكنولوجية عشرات الخدمات الأخرى لأصحاب المحال، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).