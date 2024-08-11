مصرع شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخصين مصرعهما في مشاجرة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتم نقلهما للمستشفى والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة والحالة الأمنية مستقرة.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود متوفين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بوجود مشاجرة بين طرف أول "علي ه ا ع 64 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس "، ونجله عصام ع ه ا 30 سنة عامل مصاباً " برش خرطوش بالظهر "، شقيق الأول هيبه ه ا ع 52 سنة عامل مصاباً " بحالة إعياء " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج التعليمي وتوفي الثاني متأثراً بإصابته وتوفي الثالث نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سكتة قلبية.

وبين " طرف ثان " نجل الأول من الطرف الأول بسام ع ه ا 32 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح المستخدم حدوث مشادة كلامية بين الأول والثاني من الطرف الأول والطرف الثاني بسبب خلافات مالية بينهم قام علي أثرها الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول والثاني والتي أودت بحياة الثاني بالسلاح المضبوط بحوزته وحال تدخل الثالث للفض بينهم دفعه الطرف الثاني مما أدي إلي سقوطه أرضاً مغشياً عليه وتوفي إلي رحمة مولاه .

وبسؤال الأول من الطرف الأول أفاد بمضمون ما سبق، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

