اليوم السابع
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مركز معلومات المناخ: انكسار الحرارة 3 درجات بدءا من اليوم

الأحد، 11 أغسطس 2024 10:52 ص
مركز معلومات المناخ: انكسار الحرارة 3 درجات بدءا من اليوم درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ إن الانكسار فى درجات الحرارة يبدأ من اليوم الأحد على قطاعات شمال الجمهورية "الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية" وبانخفاض طفيف في الحرارة من 2 -3 درجات مع انخفاض أيضاً على وسط الدلتا والقاهرة وبني سويف والفيوم والمنيا، لكن تستمر الأجواء شديدة الحرارة وانكسار طفيف على مناطق إقليم الصعيد من سوهاج حتى أسوان بداية من الإثنين.

أضاف فهيم أنه طوال الأسبوع يستمر توغل الكتلة الهوائية منخفضة الحرارة لتهدأ حرارة الاجواء بحوالي 4 - 5 درجات على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى سوهاج مع انكسار 3 درجات على جنوب الصعيد وحتى الجمعة  حيث تعاود الحرارة الارتفاع .

أوضح فهيم أن هناك استمرار لمنشاوات الامطار الصيفية الرعدية  في جنوب غرب مصر "هضبة الجلف الكبير وغرب الوادي الجديد والعوينات وجنوب اسوان"،
مع الوضع فى الاعتبار اننا في نهاية الاسبوع الأول من مسرى و فعلياً في بداية التلت الأخير من الصيف شديد الحرارة و ما زالت الاجواء شديدة الحرارة لكنها اقل من أبيب  .

وحذر فهيم من الفترات ما بين موجات حيث يكون هناك سرعات عالية من الرياح "متوقع ارتفاع في حركة الموج في مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية وكذلك البحر الأحمر من 1.5 – 2  متر أيام الاحد وحتى الثلاثاء  ".
 







درجات الحرارة

انكسار الحرارة

الصيف

الامطار



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