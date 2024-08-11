محافظ بورسعيد يشهد فعاليات برنامج ربط المدارس "التعليم الدامج".. صور

بورسعيد - محمد عزام

شارك اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، في فعاليات التدريب المشترك بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني لأصحاب القدرات الخاصة، تحت عنوان برنامج ربط المدارس "التعليم الدامج"، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وعدد من مديري التعليم بالمركز الثقافي البريطاني.

وشهد اللواء محب حبشي، عروضٱ فنية، لعدد من أبنائنا القادرون باختلاف، وقدم بعض الهدايا للأطفال من أصحاب القدرات الخاصة، وسط أجواء من البهجة والسرور بين الأطفال.

وخلال كلمته، رحب المحافظ بضيوف بورسعيد من محافظات الاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، كما رحب بالمعلمين وممثلي وزارة التربية والتعليم، وممثلي المركز الثقافي البريطاني.

وقال محافظ بورسعيد، إن الاهتمام ورعاية أبناؤنا من القادرون باختلاف يعد عملاً عظيماً، ومسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، لنجعل هؤلاء الأطفال يندمجوا في المجتمع بشكل طبيعي.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته بما لمسه على وجوه الأطفال القادرون باختلاف من رضا وابتسامة و سعادة خلال قيامهم بالعروض الفنية، وإظهار الحب الحقيقي النابع من داخلهم، مشيراً إلي أن ذلك يأتي نتيجة الجهد الكبير المبذول من أسر الأطفال القادرون باختلاف ومعلميهم.

وتوجه محافظ بورسعيد، بالشكر والتقدير، لكل من ساهم في هذا التدريب ، الذي يقدم طرق تربوية شاملة لزيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالإدماج لذوي القدرات الخاصة، مع دراسة احتياجات هذه الفئة ومتطلباتها للعمل على دمجهم في المجتمع بصورة فاعلة.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كامل الدعم والرعاية والاهتمام لابنائنا من القادرون باختلاف ، والعمل المستمر على تنمية مهاراتهم و قدراتهم ودمجهم في المجتمع، قائلآ "أنا في خدمة أولادنا أصحاب القدرات الخاصة وسوف نحقق جميع أحلامهم بإذن الله" .

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم خلال كلمتها، أن هذا البرنامج يعد من أهم برامج وزارة التربية والتعليم التي تقدمها بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير من وزارة التربية والتعليم بتقديم المبادرات والأنشطة التي تسهم في دمج طلاب قادرون باختلاف وربطهم بالمدرسة.

وتوجهت مدير برامج تعليم أول بالمركز البريطاني، بالشكر لمحافظ بورسعيد، على مشاركتهم في فعاليات البرنامج التدريبي لأصحاب القدرات الخاصة ، مشيرة إلي أن المركز الثقافي البريطاني قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، في العديد من الأنشطة والمبادرات، ودائما يعمل المركز على إتاحة التعليم لكل طفل، ويعطي المركز الأولوية للدمج ، كما تم استعراض برامج تنمية وتطوير قادرون باختلاف .



المحافظ والنائب خلال الفعالية



المحافظ محب حبشي



المحافظ مع بعض طلاب الدمج



