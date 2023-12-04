لو عايز تزود العضلات فى جسمك.. 4 نصائح هتساعدك من استشارى تغذية

كتبت فاطمة خليل

يسعى كثير من الأشخاص إلى زيادة كتلة العضلات فى الجسم وتقليل الدهون، ولتحقيق هذا الأمر يجب اتباع نصائح غذائية تساعد على زيادة العضلات بجانب اتباع نظام لياقة بدنية يعمل على بناء وتقوية العضلات.

وقالت الدكتورة رضوى نبيل إسماعيل، استشارى التغذية العلاجية بالقصر العيني، إنه لزيادة كتلة العضلات يجب عدم تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير أثناء محاولتك لإنقاص الوزن، لأن إذا أردت زيادة عضلاتك وتقليل الكتلة الدهنية يجب أن تزود السعرات الحرارية تدريجيًا عن السعرات التى يحتاجها جسمك خلال اليوم.

وأوضحت أنه يجب عدم الإفراط في زيادة السعرات الحرارية اليومية بحيث لا تكون كبيرة جدا وبالتالي تزيد الدهون بدلا من العضلات

وأضافت أن تناول كمية كافية من البروتين يوميا يساعد على بناء الكتلة العضلية وتكون كمية البروتين من ١.٥ إلى ٢.٢ جرام لكل كيلو من جسمك يوميا مع ضرورة تقسيمهم على الوجبات، ويشمل البروتين اللحوم الحمراء، البيض، الكبدة، والبروتين النباتي الموجود في البقوليات مثل العدس والحمص والفول.

وتابعت قائلة أن تناول المكملات الغذائية بشكل معتدل ضرورية لبناء العضلات، مثل مكملات الكرياتين وهو حمض أميني موجود بعضلات الجسم وتناول مكملاته يعزز كتلة العضلات بحسب الأبحاث.

جدير بالذكر أن زيادة كتلة العضلات فى جسمك تزيد معدل حرق الدهون بجسمك وتحسن من صحة عظامك وتقويها وتعزز فقدان الوزن بشكل صحى ويحميك من الأمراض المزمنة وتحسن مستوى السكر فى الدم.