كنترولات الثانوية تبدأ اليوم.. تمكين المتظلمين على النتيجة من فحص إجاباتهم

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تبدأ إجراءات إطلاع طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة 2024، بداية من اليوم الأحد 11 أغسطس الجارى على إجاباتهم، مشددة على أنه تم تجهيز أماكن لاطلاع الطلاب فى الكنترولات تضمن توفير الهدوء والراحة للطلاب أثناء كتابة ملاحظاتهم على كراسة الإجابة، مضيفة أنه سيتم تسليم الطالب صورة من كراسة الإجابة فى المادة المتظلم فيها للأسئلة المقالية والاختيار من متعدد البابل شيت.

وحددت وزارة التربية والتعليم الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات، حيث يحضر الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة، و الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر، كما يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة الذى تم توفيره للطلاب على موقع قناة مدرستنا بلس.



