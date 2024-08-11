أخبار مصر.. وزارة التعليم تبدأ تسليم طلاب الثانوية استمارات النجاح بالمدارس

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تسليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمارات نجاح لطلاب الثانوية العامة 2024، من اليوم الأحد 11 أغسطس بالمدارس الثانوية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

صحيفة الراى الكويتية تبرز تحذير الرئيس السيسى من تدهور الوضع الإنسانى بغزة

أبرزت صحيفة الراي الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة استمرار الحرب وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بالشروق والعاشر من رمضان صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم طرح 17 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (٩م٢ : ٦٨م٢) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2024.

فتح باب تحويلات الطلاب لكليات جامعة القاهرة أول سبتمبر

أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لتحويلات الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، اعتبارًا من الأحد 1 سبتمبر ولمدة أسبوعين فقط لجميع أنواع التحويلات باستثناء البرامج الخاصة التي ستمتد أسبوعين إضافيين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات جامعة القاهرة على الرابط: https://eservices.cu.edu.eg/ وزارة التعليم تبدأ تسليم طلاب الثانوية العامة استمارات النجاح بالمدارس بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم استمارات نجاح لطلاب الثانوية العامة 2024، من اليوم الأحد 11 أغسطس بالمدارس الثانوية، حيث يتم تسليمها للطلاب شخصيا بموجب بطاقة الرقم القومي الشهادات والملفات للطلاب الناجحين وفى حاله حضور ولى الأمر لاستلام استمارات نجاح الثانوية العامة، ضرورة وجود بطاقه الرقم القومي له وبطاقة الرقم القومي للطالب، مؤكده أنه لا يتم التقديم لتنسيق أو كتابة الرغبات بدون الرقم السري الموجود داخل الاستمارة . قصف إسرائيلى عنيف بمدفعية الاحتلال يستهدف المنطقة الشمالية الشرقية بخان يونس أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن قصف إسرائيلي عنيف بمدفعية الاحتلال يستهدف المنطقة الشمالية الشرقية بخان يونس فى قطاع غزة. نيابة العلمين تحقق مع اللاعب أحمد فتوح بعد تسببه فى وفاة شخص صدمه بسيارته تباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد بطريق الساحلي مطروح بالعلمين. زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا تسانده فى ثانى جلسات محاكمته حضرت منذ قليل، زوجة عصام صاصا مطرب المهرجانات وعدد من أصدقاءه، لمحكمة جنايات الجيزة، لمساندته فى ثانى جلسات محاكمته المنعقدة بمحكمة جنوب اليوم الأحد، لاتهامه بالقيادة تحت تأثير مخدر، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تزيد من الحرارة المحسوسة 3 درجات