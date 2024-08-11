ضبط 2 طن ردة مغشوشة قبل بيعها فى السوق بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 2 طن ردة مغشوشة قبل بيعها في مخزن بنطاق مركز ومدينة أبو تيج، وذلك ضمن الحملات التموينية المستمرة بقرى ومراكز المحافظة لضبط الأسواق ومحاربة الغش التجارى.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين بأسيوط والإدارة التموينية بأبو تيج، حيث تم ضبط 2 طن ردة مغشوشة بالسرسة فضلاً عن الأدوات المستخدمة في عملية الغش، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة بأبو تيج، مشيراً إلى استمرار شن الحملات والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الاستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة ولضمان وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة رقم (114) أو(2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.